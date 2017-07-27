Скарамуччи: Трамп знает, кто является источником утечек из Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имеет ясное представление о том, кто именно является источником утечек конфиденциальной информации из Белого дома. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

"Президент и я хотим всем четко заявить, что у нас есть ясное представление о том, кто является источником утечек и кто из них занимает высокие посты в Белом доме", - отметил он.

По словам Скарамуччи, в большинстве своем эти лица "являются мелкой рыбешкой" в отличие от тех, кто "разглашает данные по Сирии, Северной Корее или Ираку". "Подобные утечки относятся уже к категории настолько предательских, что 150 лет назад за подобного рода утечки людей вешали", - предупредил директор по коммуникациям Белого дома.

Скарамуччи также разъяснил, почему ранее в своем Twitter по теме утечек он поместил хэштег @Reince45 - руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибэса. СМИ однозначно расценили это как обвинение Прибэса в разглашении конфиденциальной информации.

"Когда я разместил твит и упомянул имя Райнса, все сочли, что это он. Это потому что журналисты знают, кто на самом деле является источником утечек. Если Райнс хочет объясниться и заявить, что это не так, то надо позволить ему сделать это", - добавил директор по коммуникациям Белого дома, назначение которого состоялось 21 июля и сопровождалось досрочной отставкой пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Последний продолжит выполнять свои обязанности до августа.

Во вторник Скарамуччи предупредил о готовности уволить всех своих подчиненных в случае продолжения утечек в прессу из его отдела. При этом он заверил, что у него есть полномочия от президента США Дональда Трампа поступить таким образом.