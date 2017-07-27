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Ниинистё: в отношениях России и Финляндии наблюдается оживление

Международная панорама
27 июля, 16:51 UTC+3 САВОНЛИННА /Финляндия/ 27, июля. /ТАСС

По словам президента Финляндии, в экономическом плане ситуация стала лучше в обеих странах

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Активизация и оживление наблюдается в отношениях РФ и Финляндии. Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы наблюдаем оживление отношений, так как в экономическом плане ситуация стала лучше в обеих странах", - сказал он.

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