Ниинистё: в отношениях России и Финляндии наблюдается оживление

САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Активизация и оживление наблюдается в отношениях РФ и Финляндии. Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы наблюдаем оживление отношений, так как в экономическом плане ситуация стала лучше в обеих странах", - сказал он.