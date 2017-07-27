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Президент Венесуэлы заявил, что выборы в Конституционную ассамблею не будут отменены

Международная панорама
27 июля, 18:31 UTC+3 ТАСС

Николас Мадуро заявил, что оппозиции придется принять участие в общенациональном диалоге

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ТАСС, 27 июля. Выборы в Конституционную ассамблею (КА) в Венесуэле не будут отменены или перенесены, а оппозиции придется принять участие в общенациональном диалоге. Такое мнение выразил президент страны Николас Мадуро в опубликованном в четверг интервью телеканалу RT.

"Оппозиции останется лишь один путь: прислушаться к призыву провести общенациональный диалог, которым станет Конституционная ассамблея", - заявил глава государства. Он опроверг информацию, согласно которой у властей якобы существуют планы "отменить или отложить созыв КА или вообще отказаться" от ее проведения.

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© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

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"В мае на протяжении трех с половиной недель я искал прямой диалог с оппозицией с тем, чтобы ее представители присоединились к [участию в] КА, но получил отказ", - отметил Мадуро. По его словам, с тех пор оппозиционеры "повернулись к правому экстремизму и погрязли в стратегии локального насилия".

Комментируя ситуацию в стране, где проходят антиправительственные выступления, президент признал, что недооценил возможности своих противников. "Моей самой главной ошибкой была недооценка оппозиции, ее способности нанести вред, ее возможности [провоцирования] насилия. Возможно, это было самой большой ошибкой, которую мы совершили", - сказал он.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками Мадуро. За это время погибли более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

Решение Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, вызвало критику со стороны Генеральной прокуратуры и оппозиции, контролирующей парламент, и привело к обострению ситуации в Венесуэле. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, назначены на 30 июля.

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