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Хиллари Клинтон издает книгу о выборах, борьбе с Трампом и вмешательстве извне

Международная панорама
27 июля, 17:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июля. /ТАСС

Издание увидит свет в сентябре

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Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон написала книгу, в которой изложила воспоминания о своей предвыборной кампании и поражении на выборах 2016 года.

Книга под названием "Что произошло" выйдет в свет 12 сентября, сообщило в четверг агентству AP американское издательство Simon & Schuster.

"Сейчас Хиллари уже не чувствует себя связанной естественными ограничениями [предвыборной] гонки и излагает личный опыт первой женщины, выдвинутой крупнейшей партией кандидатом в президенты [США] на выборах, которые проходили в обстановке ярости, сексизма, кружащих голову подъемов и приводящих в бешенство падений, неожиданных поворотов, российского вмешательства и наперекор оппоненту, который нарушал все правила", - пишет в предисловии Simon & Schuster.

По информации издательства, Клинтон рассказывает в книге о допущенных ею ошибках и о своих впечатлениях от предвыборной борьбы с республиканцем Дональдом Трампом, а также делится своим мнением о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

Клинтон неоднократно возлагала часть ответственности за свое поражение на выборах на Москву, организацию Wikileaks и директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом минувшей весной. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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