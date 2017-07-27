Оппозиция Венесуэлы заявила о продолжении протестов вопреки запрету

ТАСС, 27 июля. Венесуэльская оппозиция и ее сторонники не откажутся от планов проведения уличных акций протеста, несмотря на введенный исполнительной властью запрет. Об этом сообщил в четверг вице-спикер парламента Фредди Гевара.

"Диктатура говорит, что мы не можем проводить манифестации с завтрашнего дня. В таком случае завтра будет не "взятие Каракаса", а "взятие всей Венесуэлы", - написал он в своем Twitter. По словам Гевары, оппозиция подробнее расскажет о своих планах в ближайшие часы.

Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. Entonces? Mañana ya no es la toma de Ccs, si no de TODA Vzla! Detalles a 6pm. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 27 июля 2017 г.

Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Реверол сообщил, что в стране вводится запрет на массовые уличные акции перед выборами в Конституционную ассамблею (КА), которые пройдут 30 июля.

В конце прошлой недели противники созыва органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, объявили, что проведут 26-27 июля двухдневную забастовку, а 28-го выйдут на улицы, чтобы принять участие в массовой акции протеста, которая получила название "взятие Каракаса".

Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума обострило ситуацию в стране, которую с апреля сотрясают самые масштабные за последние несколько лет антиправительственные манифестации. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками президента. К настоящему времени жертвами насилия в ходе протестов стали не менее 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.