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Fox: Пентагон разрешил поставку вооружений на $1,2 млн подставному отделению полиции

Международная панорама
28 июля, 1:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

Партия включала винтовки, приборы ночного видения, взрывчатку, роботов-саперов, предназначенных для обезвреживания взрывных устройств, а также муляжи таких устройств

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США утвердило поставку вооружений и военного снаряжения на $1,2 млн несуществующему полицейскому управлению. Оно было создано в виртуальном пространстве инспекторами Главного счетного управления (ГСУ) Конгресса США, сообщил телеканал Fox News.

Он изложил попавший в его распоряжение отчет ГСУ от 18 июля. "Спустя менее недели нашей фиктивной конторе удовлетворили запрос на передачу 100 наименований суммарной стоимостью около $1,2 млн", - приводит телеканал выдержку из доклада ГСУ. Партия включала винтовки, приборы ночного видения, взрывчатку, роботов-саперов, предназначенных для обезвреживания взрывных устройств, а также муляжи таких устройств.

ГСУ в рамках операции создало вебсайт вымышленного управления полиции, а также "липовые" личности его сотрудников, воспользовавшись информацией, почерпнутой из открытых источников. Вся переписка и обмен документацией осуществлялись по электронной почте. Примечательно, что логистическое оборонное агентство, подчиняющееся Пентагону, не удосужилось даже проверить подноготную заказчика.

Минобороны США вправе избавляться от избытков вооружений и снаряжения на основании ряда законов, принятых в 1989 году с целью оказания помощи органам правопорядка на местах. С 1991 года - в рамках этой программы под условным обозначением 103 - более 8,6 тыс. силовых подразделений получили продукцию военного назначения на свыше $6 млрд. В 2014 году полиция города Фергюсон (штат Миссури) вывела на улицы танки для снижения накала массовых выступлений протеста, организованных после убийства полицейскими 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. В мае 2015 года президент Барак Обама своим указом ограничил свободный оборот таких вооружений, как гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В течение многих месяцев после убийства Брауна как в Фергюсоне, так и во многих других американских городах регулярно проходили акции протеста против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. Многотысячные демонстрации не раз перерастали в беспорядки. Имели место случаи мародерства, применения демонстрантами бутылок с зажигательной смесью и огнестрельного оружия.

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