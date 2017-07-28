Глава МИД Катара предложил подключить ООН к урегулированию кризиса в Персидском заливе

ООН, 28 июля. /ТАСС/. ООН является подходящей площадкой для урегулирования дипломатического конфликта между Катаром и рядом стран региона. Об этом заявил журналистам глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам встречи с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Он назвал введенную против эмирата блокаду "нарушением международного гуманитарного права" и "попранием суверенитета" страны. "Катар не пожалеет усилий, чтобы прекратить эти нарушения и разрешить ситуацию через правильные каналы. ООН - это подходящая площадка для того, чтобы начать это делать", - сказал министр.

По его словам, он провел встречи с членами Совета Безопасности ООН, объяснив им, с чего начался дипломатический кризис. Как заметил глава МИД, поводом для его возникновения стала "хакерская атака". "Мы считаем, что это акт электронного терроризма против Катара", - подчеркнул Аль Тани. Он отметил, что в ситуации, когда оппоненты его страны проявляют "упрямство" и отказываются идти навстречу, роль могут сыграть "Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея и все механизмы ООН".

Председательствующий в Совбезе в июле китайский дипломат Лю Цзеи в четверг напомнил журналистам порядок подключения СБ ООН к рассмотрению конфликтных ситуаций. "Если будет формальный запрос, адресованный председателю Совету Безопасности, мы, определенно, рассмотрим это в соответствии с процедурами", - сказал он.

В мае на сайте Информационного агентства Катара (QNA) был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором он, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Персидского залива. Кроме того, на сайте агентства появилось заявление МИД страны о якобы отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ. Спустя минуты после этой публикации руководство QNA заявило, что сайт агентства был взломан, а опубликованные на нем заявления не соответствуют действительности.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.