Япония расширила санкции против КНДР

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ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Японии расширило односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в пятницу объявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
"Важно усилить давление [на КНДР], - подчеркнул Кисида. - Мы призываем [Пхеньян] предпринять конкретные действия для решения ракетно-ядерной проблемы и проблемы похищенных [японских] граждан".
Под новые санкции попадают пять компаний, в том числе две китайские, а также девять физических лиц, которые заняты в сфере финансовых услуг, транспортных операций и экспорта полезных ископаемых, таких как уголь. В рамках новых санкций японские власти впервые замораживают активы физических и юридических лиц, напрямую не связанных с ракетной и ядерной программами КНДР.
Из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна Токио ранее фактически запретил торговлю с КНДР, прервал с ней все виды прямого транспортного сообщения, ввел жесткие визовые ограничения, не разрешает заходить в свои порты судам, которые ранее посещали гавани на севере Кореи. В конце июня правительство Японии ужесточило меры пресечения возможной доставки в КНДР материалов для ракетно-ядерной и других военных программ, утвердив постановление, расширяющее возможности осмотра судов и прочих транспортных средств третьих стран, которые могут перевозить соответствующие товары.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В начале июля КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.