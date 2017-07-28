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Додон: срыв визита Рогозина не повлияет на встречу президентов Молдавии и Приднестровья

Международная панорама
28 июля, 18:08 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 28, июля. /ТАСС

На встрече 29 июля лидеры двух стран в присутствии вице-премьера РФ должны были обсудить пути нормализации обострившихся отношений

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КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Сорванный визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Кишинев не повлияет на встречу президента Молдавии Игоря Додона и главы непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, которая была запланирована в трехстороннем формате. Об этом заявил на брифинге в пятницу Додон, который обвинил в провокации правящую Демократическую партию Молдавии (ДПМ).

"Завтра я буду участвовать в мероприятиях в Приднестровье (торжества по случаю 25-летия миротворческой операции под эгидой России - прим. ТАСС), завтра также состоится наша встреча с Красносельским. Поэтому те, кто пытался нам помешать, не достигнут своей цели", - сказал Додон. Ранее он сообщил, что на этой встрече лидеры Молдавии и Приднестровья должны были обговорить пути нормализации обострившихся отношений. На ней ожидалось также присутствие Рогозина.

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По мнению президента, "за этими провокациями стоит контролирующая парламент ДПМ", сформировавшая вокруг себя проевропейское большинство. "Это сценарий, составленный на Западе против России. Надеюсь, это не приведет к дестабилизации", - уточнил Додон. "Всеми средствами делается все, чтобы воспрепятствовать сближению берегов Днестра, потому как налаживание отношений с Приднестровьем будет означать конец проекту "Униря" (объединение Молдавии с Румынией - прим. ТАСС), а также то, что НАТО никогда не достигнет Днестра", - сказал президент Молдавии.

Додон считает, что такими действиями Молдавия никогда не добьется воссоединения страны. "Вместо этого мы рискуем спровоцировать новую напряженность в регионе", - сказал президент.

Он напомнил, что планировал также обсудить с Рогозиным, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, активизацию сотрудничества между двумя странами.

Как сообщалось ранее, в пятницу самолет авиакомпании S7, на рейсе которого российская делегация во главе с Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск из-за отказа властей Румынии пропустить его через свое воздушное пространство.

27 июля молдавские власти не допустили группу российских артистов к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье. Представители погранслужбы Молдавии заявили журналистам, что причиной стало то, что "артисты не указали цель визита", а также "отсутствием их фамилий в списках делегации, которые были согласованы с российской стороной".

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
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