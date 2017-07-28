Додон: срыв визита Рогозина не повлияет на встречу президентов Молдавии и Приднестровья

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Сорванный визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Кишинев не повлияет на встречу президента Молдавии Игоря Додона и главы непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, которая была запланирована в трехстороннем формате. Об этом заявил на брифинге в пятницу Додон, который обвинил в провокации правящую Демократическую партию Молдавии (ДПМ).

"Завтра я буду участвовать в мероприятиях в Приднестровье (торжества по случаю 25-летия миротворческой операции под эгидой России - прим. ТАСС), завтра также состоится наша встреча с Красносельским. Поэтому те, кто пытался нам помешать, не достигнут своей цели", - сказал Додон. Ранее он сообщил, что на этой встрече лидеры Молдавии и Приднестровья должны были обговорить пути нормализации обострившихся отношений. На ней ожидалось также присутствие Рогозина.

По мнению президента, "за этими провокациями стоит контролирующая парламент ДПМ", сформировавшая вокруг себя проевропейское большинство. "Это сценарий, составленный на Западе против России. Надеюсь, это не приведет к дестабилизации", - уточнил Додон. "Всеми средствами делается все, чтобы воспрепятствовать сближению берегов Днестра, потому как налаживание отношений с Приднестровьем будет означать конец проекту "Униря" (объединение Молдавии с Румынией - прим. ТАСС), а также то, что НАТО никогда не достигнет Днестра", - сказал президент Молдавии.

Додон считает, что такими действиями Молдавия никогда не добьется воссоединения страны. "Вместо этого мы рискуем спровоцировать новую напряженность в регионе", - сказал президент.

Он напомнил, что планировал также обсудить с Рогозиным, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, активизацию сотрудничества между двумя странами.

Как сообщалось ранее, в пятницу самолет авиакомпании S7, на рейсе которого российская делегация во главе с Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск из-за отказа властей Румынии пропустить его через свое воздушное пространство.

27 июля молдавские власти не допустили группу российских артистов к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье. Представители погранслужбы Молдавии заявили журналистам, что причиной стало то, что "артисты не указали цель визита", а также "отсутствием их фамилий в списках делегации, которые были согласованы с российской стороной".