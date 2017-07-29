С апреля в Венесуэле были арестованы почти 4,9 тыс. участников акций протеста

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ТАСС, 29 июля. Порядка 4,9 тыс. участников антиправительственных манифестаций были арестованы в Венесуэле с апреля текущего года. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.
"4848 ареста за протесты, 1348 [человек] до сих пор находятся под стражей, 527 предстали перед военными трибуналами, 498 - политические заключенные", - написал Ромеро.
#1ABR al #28JL 7AM: 4848 arrestos por protestas. 1348 aún detenidos 527 presentados ante Trib militares, 498 presos políticos— Alfredo Romero (@alfredoromero) 28 July 2017
В этом году Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли более 110 человек, пострадали свыше полутора тысяч.