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Коррупционер вернулся в Китай после бегства за границу

Международная панорама
29 июля, 6:57 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, июля. /ТАСС

Беглый чиновник, включенный в топ-100 самых разыскиваемых китайскими властями коррупционеров, около трех лет пребывал на территории Сент-Китс и Невис

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ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Жэнь Бяо, включенный в список 100 наиболее активно разыскиваемых китайскими властями коррупционеров, добровольно вернулся на родину. Как в субботу сообщило агентство "Синьхуа", чиновник бежал из КНР и пребывал на территории Сент-Китс и Невис с 2014 года.

"Жэнь Бяо обвиняется в незаконном получении кредитов и махинациях с финансовыми счетами", - говорится в документе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Китай продолжает объявленную ранее "охоту на лис" - кампанию по возвращению из-за рубежа скрывающихся там соотечественников, подозреваемых в коррупции. Большинство из них находится в США и Канаде. По приблизительным подсчетам, беглые чиновники вывезли из страны не менее $50 млрд.

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