Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

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ТАСС, 29 июля. По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Khaama Press.
По его данным, целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации, продолжает агентство, позиции террористов были полностью разрушены. Как отмечает Khaama Press, жертв среди мирного населения нет.
Боевики "Исламского государства" пока никак не прокомментировали произошедшее, отмечает агентство.