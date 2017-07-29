Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

ТАСС, 29 июля. По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Khaama Press.

По его данным, целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации, продолжает агентство, позиции террористов были полностью разрушены. Как отмечает Khaama Press, жертв среди мирного населения нет.

Боевики "Исламского государства" пока никак не прокомментировали произошедшее, отмечает агентство.