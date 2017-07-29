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Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

Международная панорама
29 июля, 13:26 UTC+3 ТАСС

По данным агентства Khaama Press, целью воздушного удара было убежище боевиков "Исламского государства" в провинции Нангархар

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ТАСС, 29 июля. По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Khaama Press.

По его данным, целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации, продолжает агентство, позиции террористов были полностью разрушены. Как отмечает Khaama Press, жертв среди мирного населения нет.

Боевики "Исламского государства" пока никак не прокомментировали произошедшее, отмечает агентство.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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