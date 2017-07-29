СМИ: около 7 тыс. сторонников ИГ до сих пор находятся на территории Ирака

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. На территории Ирака в настоящее время находится около 7 тыс. сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей иракских разведслужб.

По их данным, сейчас на территории Ирака действуют "не менее 4 тыс. боевиков ИГ и около 3 тыс. членов отрядов поддержки вооруженных формирований группировки".

Некоторое время назад командование международной антитеррористической коалиции под руководством США объявило о значительном сокращении численности боевиков ИГ в Ираке и Сирии в результате боевых действий против радикалов в этих странах.

По данным коалиции, сейчас в Ираке и Сирии располагаются около 15 тыс. сторонников ИГ, тогда как в 2015 году на территории этих двух арабских государств их насчитывалось не менее 31 тыс.