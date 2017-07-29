Египет и Россия обсудили вопросы создания зоны, свободной от оружия массового поражения

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КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Египет и Россия провели в Каире консультации по вопросам создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения. Об этом говорится в поступившем в субботу в отделение ТАСС в АРЕ специальном заявлении египетского министерства иностранных дел.
"Политические консультации между Египтом и Российской Федерацией по проблемам разоружения, в том числе по вопросам создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения, состоялись в пятницу в египетской столице", - отмечается в документе. Стороны обсудили "пути продвижения этого вопроса посредством работы в подготовительных комитетах к конференции по рассмотрению международного Договора о нераспространении ядерного оружия, проведение которой намечено на 2020 год". В заявлении указывается на "особую важность этой проблемы для укрепления мира и безопасности как в ближневосточном регионе, так и во всем мире".
Египетская и российские делегации обсудили аспекты Договора о нераспространении ядерных вооружений, а также рассмотрели "пути совместных действий и гарантий использования космического пространства в мирных целях и недопущения его превращения в новое поле для гонки вооружений".
На двусторонних консультациях в Каире российскую делегацию возглавлял директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, египетскую - помощник министра иностранных дел АРЕ по многосторонним международным вопросам Хишам Бадр.