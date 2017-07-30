Китай продемонстрировал на параде в честь 90-летия НОАК новейшую МБР DF-31AG

"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 5:10
ABC: Джеффа Сешнса могут назначить главой министерства нацбезопасностиМеждународная панорама 30 июля, 3:04
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче Международного кубка чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 3:04
Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДРМеждународная панорама 30 июля, 2:51
Калитвинцев: исход матча "Ахмат" - "Динамо" решило мастерство грозненцевСпорт 30 июля, 2:49
Правительство Шотландии потребовало от Лондона защитить экспорт виски после BrexitЭкономика и бизнес 30 июля, 2:15
В аэропортах Австралии усилены меры контроля в связи с угрозой терактаМеждународная панорама 30 июля, 1:44
"Ленинградское дерби" пройдет в воскресенье в чемпионате России по футболуСпорт 30 июля, 1:01
Юлия Ефимова не примет участия в квалификации комбинированной эстафеты 4х100 м на ЧМСпорт 30 июля, 0:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. КНР впервые продемонстрировала в воскресенье на параде в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) национальной разработки DF-31AG.
Как отмечается в репортаже Центрального телевидения Китая, максимальная дальность ракеты превышает 10 тыс. км.
В параде принимают участие 12 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов. Ожидается, что многие образцы вооружений будут продемонстрированы впервые.
История НОАК восходит к Наньчанскому восстанию 1 августа 1927 года, когда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии выступили против антикоммунистического переворота, устроенного партией Гоминьдан. В ходе Наньчанского восстания сложилось ядро будущего военно-политического руководства КНР.
Военные парады с 1949-го по 1959-й проводились ежегодно в День образования КНР - 1 октября. Однако затем в целях экономии бюджета руководство страны решило устраивать такие смотры лишь по случаю круглых дат - каждые 10 лет. Так, парад был проведен в честь 15-летия образования республики в 1964 году, однако уже в 1966-м в Китае началась Культурная революция, и подобные мероприятия были вновь упразднены.
В 1980-х годах "второе поколение" руководителей КНР во главе с Дэн Сяопином решило восстановить эту традицию, которая так сближала военных и рядовых граждан.
Уже в 1984 году в рамках национального праздника по главным площадям страны вновь торжественным маршем прошли войска. После этого военные парады проводились лишь по случаю круглых дат - они состоялись в 50-ю и 60-ю годовщину образования КНР в 1999 и 2009 годах, соответственно.
Последний военный парад Китай устроил 3 сентября 2015 года в честь 70-летия Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945).