МИД Ирана: страна выйдет из СВПД, если издержки будут преобладать над выгодой

ТАСС, 30 июля. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран может выйти из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе), если издержки и невыгодные положения будут преобладать над выгодой для страны от этого договора. Об этом в воскресенье сообщило иранское агентство Tasnim.

"Исламская республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока страна будет получать выгоду от соглашения", - сказал Арагчи, добавив, что когда издержки и недостатки будут преобладать, Тегеран не будет колебаться в принятии решения о выходе из соглашения. Замглавы МИД также осудил администрацию США за то, что она препятствует реализации СВПД, за их план отказаться от соглашения и за попытку привлечь Иран к ответственности за срыв сделки. Он также напомнил, что США уже нарушили статьи 26, 28 и 29 СВПД.

Кроме того, Арагчи прокомментировал законопроект США об ужесточении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.

"Новый законопроект налагает санкции на Иран под предлогом [нарушения] прав человека, терроризма, ракетной программы и любых отговорок, которые не связаны с ядерным оружием, для того, чтобы отпугнуть людей от ведения бизнеса с Ираном", - приводит слова Арагчи иранское агентство Mehr. Он добавил, что подобный шаг США является нарушением ядерной сделки, так как подрывает принцип "реализации соглашения по доброй воле". В то же время замглавы МИД добавил, что США все еще далеки от "грубого нарушения" ядерной сделки. Дипломат подчеркнул, что Иран обязательно продемонстрирует США "соответствующий ответ" на законопроект о санкциях, добавив, что "господин Трамп и США в целом пытаются выйти из ядерного соглашения, переложив все издержки за провал соглашения на Иран".

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", лег на стол президента Дональда Трампа.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.