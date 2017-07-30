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Более 40 талибов уничтожены в ходе столкновений на севере и востоке Афганистана

Международная панорама
30 июля, 14:48 UTC+3 ТАСС

Еще восемь боевиков получили ранения

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ТАСС, 30 июля. По меньшей мере 12 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были уничтожены, восемь получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности Афганистана в провинции Джаузджан на севере страны. Еще более 30 талибов ликвидированы в провинции Газни и Пактика на востоке республики.

"Столкновения вспыхнули в субботу в районе Акча после того, как боевики [движения] "Талибан" совершили нападение на позиции сил безопасности, которые встретили их ответным огнем, убив 12 человек", - передает в воскресенье телеканал Tolo News слова пресс-секретаря губернатора провинции Мохаммада Резы Гафури. "Один из силовиков погиб, еще двое получили ранения, - добавил Гафури. - Силы [безопасности] продолжают операцию по зачистке четырех населенных пунктов, но столкновения все еще продолжаются в некоторых частях района".

Как сообщает, в свою очередь, агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство внутренних дел исламской республики, группа боевиков "Талибан" атаковала в субботу поздно вечером контрольно-пропускные пункты в районе Сароби (около 155 км к югу от Кабула), но встретили серьезный отпор со стороны полиции. "В результате этих столкновений 11 боевиков уничтожены, 17 получили ранения, - отметили в министерстве. - Ни один из сотрудников национальной полиции не пострадал".

В другой восточной провинции Газни, по данным "Синьхуа", полиция Афганистана уничтожила 20 талибов. "Боевики движения "Талибан" в субботу поздно вечером начали скоординированную атаку на контрольно-пропускные пункты в районе Карабах, встретив ожесточенное сопротивление, - рассказал агентству начальник провинциальной полиции Мохаммад Мустафа. - Бои продолжались несколько часов, пока сегодня утром в ходе перестрелки не были уничтожены 20 боевиков". Как отметил Мустафа, в результате столкновения два сотрудника полиции погибли, шесть получили ранения, нападавшие отступили.

Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.

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