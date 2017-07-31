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Около 66 тыс. украинцев в 2017 году подали заявки на получение вида на жительство в Польше

Международная панорама
31 июля, 14:01 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 31, июля. /ТАСС

Всего за указанный период с аналогичными заявками к правительству страны обратилось более 100 тысяч иностранцев

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ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 100 тысяч иностранцев в текущем году подали документы на получение вида на жительство в Польше.

Большинство из них - 66 тысяч - были гражданами Украины, сообщило в понедельник Управление по делам иностранцев в республике.

Желающих поселиться в Польше год от года становится все больше. Для сравнения, за первые семь месяцев 2015 года было подано 55 тысяч заявок на вид на жительство. За аналогичный период 2016 года - 73 тысячи.

Помимо граждан Украины, документы на вид на жительство в Польше подают также граждане Белоруссии (5 тыс.), Индии (4 тыс.), Китая (3,5 тыс.) и Вьетнама (3 тыс.). Около 87% заявок касаются получения права на временное пребывание в стране сроком до 3 лет.

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