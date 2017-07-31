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В Турции задержаны военные за избиение сирийских беженцев

Международная панорама
31 июля, 14:36 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 31, июля. /ТАСС

По данным Anadolu Ajansı, группа военных 28 июля задержала сирийских беженцев, которые пытались нелегально пересечь границу. Их доставили на блокпост, где начали избивать

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АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Несколько турецких военнослужащих задержаны по подозрению в жестком обращении с беженцами из Сирии. Об этом сообщило в понедельник Anadolu Ajansı.

По его данным, группа военных 28 июля задержала сирийских беженцев, которые пытались нелегально пересечь границу. Их доставили на блокпост, где начали избивать. Один из солдат заснял происходящее на видео, которое потом попало в социальные сети. Состояние пострадавших не уточняется.

Военных уже задержали, проводится расследование инцидента.

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