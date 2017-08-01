Джасинда Ардерн избрана лидером Лейбористской партии Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. Члены парламента Новой Зеландии от оппозиционной Лейбористской партии избрали Джасинду Ардерн новым лидером своей партии. Об этом во вторник сообщила газета New Zealand Herald. Необходимость проведения выборов лидера ведущей оппозиционной партии страны возникла после того, как теперь уже ее бывший лидер Эндрю Литтл объявил о своей отставке.

37-летняя Ардерн считается восходящей звездой новозеландской политики. Она была избрана в парламент в 2008 году, а в начале нынешнего года стала заместителем лидера лейбористов.

23 сентября в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы. В течение последних девяти лет у власти в стране находится Национальная партия, побеждавшая на трех выборах подряд - в 2008, 2011 и 2014 годах. Все эти победы она одерживала под руководством Джона Ки, который в декабре прошлого года неожиданно объявил о решении оставить пост премьер-министра и уйти из политики. Ему на смену пришел Билл Инглиш, ранее работавший министром финансов Новой Зеландии.

Смена лидера Лейбористской партии объясняется ее существенным отставанием по уровню популярности от Национальной партии. 47% участников последнего опроса исследовательской службы Colmar Brunton выразили поддержку правящей партии и лишь 24% - лейбористам.