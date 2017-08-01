Си Цзиньпин: Китай не позволит "отколоть" от себя ни одного участка территории

CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына ТрампаОбщество 1 августа, 6:24
"Известия": в РФ создадут Центр компетенций по информационной безопасностиЭкономика и бизнес 1 августа, 6:16
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 1 августа, 6:13
Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детейКультура 1 августа, 5:40
CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДРМеждународная панорама 1 августа, 3:37
Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФМеждународная панорама 1 августа, 3:28
МИД РФ поддержал украинского летчика Акопова, подпавшего под критикуПолитика 1 августа, 3:19
AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права ГарвардаОбщество 1 августа, 3:06
Глава AIBA Ву уверен, что продолжит руководить организацией после открытия штаб-квартирыСпорт 1 августа, 2:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. КНР никому не позволит "отколоть" от себя ни одного участка своей территории и не потерпит вреда своему суверенитету. Об этом во вторник на торжественном собрании в честь 90-летней годовщины создания Народно-освободительной армии Китая заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
"Мы не позволим ни одному человеку, организации или партии в какое бы то ни было время и в какой бы то ни было форме отколоть от Китая хоть какой-либо участок его территории", - подчеркнул он.