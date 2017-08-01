Си Цзиньпин: Китай не позволит "отколоть" от себя ни одного участка территории

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. КНР никому не позволит "отколоть" от себя ни одного участка своей территории и не потерпит вреда своему суверенитету. Об этом во вторник на торжественном собрании в честь 90-летней годовщины создания Народно-освободительной армии Китая заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

"Мы не позволим ни одному человеку, организации или партии в какое бы то ни было время и в какой бы то ни было форме отколоть от Китая хоть какой-либо участок его территории", - подчеркнул он.