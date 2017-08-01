Власти Испании объявили о закрытии старейшей в стране АЭС

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Испании приняло решение об окончательном закрытии АЭС "Санта-Мария-де-Гаронья". Об этом заявил во вторник министр энергетики, туризма и цифровых технологий королевства Альваро Надаль Бельда.

По словам главы ведомства, это решение обусловлено тем, что "нынешние обстоятельства" не гарантируют нормальной работы АЭС. Кроме того, министр добавил, что двум операторам - компаниям Iberdrola и Endesa - не удалось прийти к соглашению.

В феврале текущего года Совет по ядерной безопасности Испании выступил за возобновление деятельности "Санта-Мария- де-Гаронья". Старейшая в Испании АЭС расположена недалеко от Бургоса (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Окончательное решение по работе АЭС должно было принять министерство энергетики страны. Против возможного возобновления деятельности станции выступала Испанская социалистическая рабочая партия, а также левая партия "Подемос" ("Мы можем"), которая призывала не открывать "Фукусиму" в Бургосе.

Атомная электростанция "Санта-Мария-де-Гаронья" была введена в эксплуатацию в 1971 году. Решение о ее закрытии было принято по экономическим причинам. В 2014 году оператор электростанции призвал продлить срок работы АЭС до 2031 года, когда исполнится 60 лет с момента запуска "Санта-Мария-де-Гаронья". В ответ на это Совет по ядерной безопасности Испании запросил выполнить серию изменений по улучшению уровня безопасности на АЭС.