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Порошенко одобрил строительство завода боеприпасов на Украине и закупку вооружения

Международная панорама
1 августа, 14:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

На закупку вооружения планируется направить дополнительно $61,9 млн

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