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США проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
1 августа, 22:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, августа. /ТАСС

Ракета не будет оснащена боеголовкой

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США намерены провести в среду очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом сообщило во вторник AP со ссылкой на представителей ведомства.

Как оно отмечает, запуск будет осуществлен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в период с 00:01 до 6:01 среды по местному времени (с 10:01 по 16:01 мск). Цель испытаний - проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.

3 мая ВВС США осуществили испытательный пуск МБР Minuteman III. По данным американских военных, испытание прошло успешно. Ракета была запущена с базы Ванденберг, пролетела 6700 км и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.

26 апреля ВВС США также производили испытательный пуск такой ракеты с этой же базы. Тогда ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла.

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