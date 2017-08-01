США проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США намерены провести в среду очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Об этом сообщило во вторник AP со ссылкой на представителей ведомства.
Как оно отмечает, запуск будет осуществлен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в период с 00:01 до 6:01 среды по местному времени (с 10:01 по 16:01 мск). Цель испытаний - проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.
3 мая ВВС США осуществили испытательный пуск МБР Minuteman III. По данным американских военных, испытание прошло успешно. Ракета была запущена с базы Ванденберг, пролетела 6700 км и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.
26 апреля ВВС США также производили испытательный пуск такой ракеты с этой же базы. Тогда ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла.