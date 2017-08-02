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В США сформирована коалиция против американских военных баз за рубежом

Международная панорама
2 августа, 2:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Представители общественных организаций считают, что "военные базы за рубежом не имеют ничего общего с национальной безопасностью США или международной безопасностью"

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Коалиция против военных баз США за рубежом сформирована рядом общественных американских организаций, которые едины во мнении относительно того, что американские военные базы являются "инструментами империалистического глобального доминирования" и не имеют ничего общего с безопасностью Соединенных Штатов. Объединение создало сайт, на котором и было опубликовано заявление о создании структуры.

Одним из инициаторов ее создания стала Объединенная национальная антивоенная коалиция (UNAC), к которой присоединились и другие крупные общественные организации и движения, такие как "Совет США по вопросам мира" (U.S. Peace Council), "Ветераны за мир" (Veterans for Peace) и другие.

Как отмечается в заявлении о формировании Коалиции, ее главной задачей является "повышение осведомленности общественности [о проблеме] и организация ненасильственного сопротивления против американских военных баз за рубежом". "Военные базы США за рубежом представляют собой главные инструменты империалистического глобального доминирования и нанесения урона окружающей среде посредством войн, агрессии и оккупации. Закрытие американских военных баз в зарубежных странах - один из первых необходимых шагов на пути к справедливому и стабильному миру", - говорится в документе.

В нем также отдельно подчеркивается, что "американские военные базы за рубежом не имеют ничего общего с национальной безопасностью США или международной безопасностью". "Это военное вторжение США в жизни суверенных государств в финансовых, политических и военных интересах правящей элиты", - утверждают члены объединения.

Коалиция организована 11 организациями, к ним на данный момент присоединились еще 52 структуры и не менее 579 активистов. О том, в каком формате будут организовываться собрания нового объединения, пока не сообщается. UNAC ежегодно проводит конференцию антивоенных сил, в рамках которой проходят семинары, лекции, заседания рабочих групп, а также разрабатывается дальнейшая стратегия структуры.

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