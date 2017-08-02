Сайдик: дискуссии по "формуле Штайнмайера" в контактной группе закончились безрезультатно

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Обсуждение механизма введения в Донбассе особого статуса на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в среду не привело к каким-либо конструктивным соглашениям. Об этом заявил по итогам встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По "формуле Штайнмайера" дискуссии завершились безрезультатно", - сказал он.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Сайдик также сообщил, что контактная группа обсудила в среду вопросы безопасности объектов гражданской инфраструктуры и новые планы по разведению сил вдоль линии разграничения.

"Группа по безопасности продолжила дискуссии по обеспечению безопасности вокруг жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, - сказал он. - Также обсуждали списки новых зон безопасности по разведению сил и средств".

Следующее заседание контактной группы в Минске намечено на 23 августа.