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Politico: Тиллерсон отказался тратить $80 млн на борьбу с информационным влиянием РФ

Международная панорама
2 августа, 18:26 UTC+3 ТАСС

Средства предназначались созданному на базе Госдепа специальному подразделению

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ТАСС, 2 августа. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался тратить почти $80 млн, выделенных Конгрессом США для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией.

Об этом в среду сообщает издание Politico со ссылкой на несколько бывших и действующих сотрудников Госдепартамента.

По его информации, средства были выделены для так называемого "Центра глобального взаимодействия" (ЦГВ) - это созданное на базе Госдепа подразделение, целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия. При этом $60 млн из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и станут недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября.

В свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента, на которого ссылается издание, заявил, что советник Тиллерсона Роберт Хэммонд объяснил бездействие в отношении денег, выделенных для борьбы с российским влиянием, нежеланием вызвать гнев со стороны Москвы. Также экс-дипломат сообщил, что советник госсекретаря обвинил сотрудников ЦГВ, запросивших финансирование, в том, что они не смогли предоставить четкого плана по их использованию.

Однако эту информацию опровергли другие источники издания. "Это отличный пример нарушенной работы Госдепартамента, - пояснил Бретт Брюэн, бывший дипломат США, знакомый с ситуацией в ведомстве. - Мы видим, как маленькая группа людей, не обладающая достаточными знаниями, принимает все решения в очень централизованном и удаленном процессе, что вызывает ненужные задержки и путаницу".

В настоящее время сотрудники Федерального бюро расследований, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса ведут расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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