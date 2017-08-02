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Украина просит ООН не признавать первые выборы губернатора в Севастополе

Международная панорама
2 августа, 19:34 UTC+3 ООН ООН 2, августа. /ТАСС

Предстоящие выборы расцениваются Киевом как "нарушение международного права и законодательства Украины"

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© AP Photo/Manu Brabo

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Украина направила письмо в ООН в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе, призвав страны и международные организации не признавать результаты волеизъявления жителей города. Текст обращения, адресованного генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Амру Абу аль-Атте, был опубликован на странице украинского постпредства в Twitter.

Предстоящие выборы в письме расцениваются как "нарушение международного права и законодательства Украины". "МИД Украины призывает все государства, международные организации и специализированные агентства не признавать псевдовыборы, которые проходят на „временно оккупированных" территориях Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, воздержаться от любых действий, которые могут быть восприняты как основание для выборов, а также усилить давление на Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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