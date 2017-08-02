Избирком Венесуэлы осудил утверждения о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею

ТАСС, 2 августа. Утверждения о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы 30 июля не имеют под собой оснований. Об этом заявила в среду глава Национального избирательного совета (НИС) южноамериканской страны Тибисай Лусена. Ранее компания Smartmatic, оказывающая поддержку при проведении электронных голосований, выступила с утверждением, что власти Венесуэлы завысили явку на выборах в КА как минимум на 1 млн голосов.

"Речь идет о беспрецедентном мнении компании, единственная задача которой заключается в оказании услуг, не имеющих определяющего значения", - цитирует Лусену сайт радиостанции Unión Radio. Глава НИС подчеркнула, что "прозрачность венесуэльской избирательной системы гарантирует не частная компания, находящаяся за рубежом".

По мнению Лусены, заявления Smartmatic были сделаны "в контексте постоянной агрессии против избирательных структур Венесуэлы".

По данным НИС, явка на выборах 30 июля составила 41,5% от общего числа избирателей, на участки пришли немногим более 8 млн человек. Оппозиция, контролирующая парламент страны, утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.