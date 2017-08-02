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Члены Конституционной ассамблеи Венесуэлы решили устроить "чистку кадров" в Генпрокуратуре

Международная панорама
2 августа, 23:59 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что такие меры необходимо принять "ради защиты родины"

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ТАСС, 2 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы проведет "чистку кадров" в Генеральной прокуратуре страны. Об этом, как передает Венесуэльское агентство новостей, сообщила в среду член КА, экс-министр по делам тюрем Ирис Варела. Генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас ранее неоднократно выражала несогласие с действиями исполнительной власти и, среди прочего, с созывом КА.

По мнению Варелы, такие меры необходимо принять "ради защиты родины". Еще один член КА, супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес пообещала, что те, кто "нападал на людей и убивал их" в ходе организуемых оппозиций акций протеста, ответят по закону.

КА соберется на первое заседание в ближайшее время. Этот орган может менять систему государственного управления и реформировать конституцию.

Принятое в мае Мадуро решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц шли крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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