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CNN: часть бойцов поддерживаемой США сирийской оппозиции перешла на сторону Асада

Международная панорама
3 августа, 21:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, августа. /ТАСС

Источники телеканала утверждают, что речь идет об одной из бригад так называемой Сирийской свободной армии

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© AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Часть бойцов из формирования сирийской оппозиции, получавшего ранее помощь от США, перешел на сторону властей в Дамаске. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN.

По версии его источников из числа официальных лиц США, речь идет об одной из бригад так называемой Сирийской свободной армии - "Магавир ас-Саура", дислоцированной в граничащем с Иорданией районе Эт-Танф. Согласно утверждению телеканала, "Россия и режим сирийского президента Башара Асада пытаются переманить поддерживаемых США повстанцев", которые находятся в указанном районе.

Как отмечается в публикации, "эта вербовочная кампания" была ориентирована главным образом на членов "группировок, которые обучает и экипирует коалиция во главе с США". CNN приводит оценки представителей данной группы стран, действующей в Сирии под руководством Вашингтона. По их словам, небольшое число бойцов бригады "Магавир ас-Саура" уже перешло на сторону Асада.

"Мы можем подтвердить, что имело место несколько разрозненных случаев перехода на другую сторону", - цитирует CNN представителя коалиции полковника Джозефа Скрокку. "Магавир ас-Саура" является нашим надежным партнером в борьбе против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), и мы продолжим оказывать поддержку их усилиям с целью нанести поражение ИГ", - добавил Скрокка.

В июле газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками Сирии.

Как утверждало издание, это может означать фактически шаг навстречу России, которая выступает в поддержку законного руководства Сирии. По данным источников, соответствующее решение Трамп принял после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.

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Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Макмастер, Герберт Помпео, Майкл (Майк) Путин, Владимир Владимирович
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