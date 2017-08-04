Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате теракта в Афганистане погиб иностранный военнослужащий

Международная панорама
4 августа, 1:15 UTC+3 ТАСС

Ранены еще пятеро, а также переводчик

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере один иностранный военнослужащий погиб, еще пятеро получили в четверг вечером ранения в результате атаки боевика-смертника на автоколонну примерно в 50 км к северу от столицы Афганистана. Как отмечается в заявлении миссии НАТО, также пострадал переводчик.

"Военнослужащий - участник операции "Решительная поддержка" был убит, еще шесть человек, в том числе пять военнослужащих и переводчик, ранены в результате нападения террориста-смертника", - говорится в коммюнике, которое приводит Agence France-Presse (AFP).

Пострадавшие доставлены в американский военный госпиталь рядом с аэропортом города Баграм. Их состояние оценивается как стабильное.

Ответственность за вылазку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила о том, что в результате атаки погибли три мирных жителя, а пять военнослужащих США получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry
2
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
3
Адвокат Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит Браудер
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Уральские историки помогут 101-летнему ветерану с изданием книги с его фронтовыми письмами
7
СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама