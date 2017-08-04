В результате теракта в Афганистане погиб иностранный военнослужащий

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере один иностранный военнослужащий погиб, еще пятеро получили в четверг вечером ранения в результате атаки боевика-смертника на автоколонну примерно в 50 км к северу от столицы Афганистана. Как отмечается в заявлении миссии НАТО, также пострадал переводчик.

"Военнослужащий - участник операции "Решительная поддержка" был убит, еще шесть человек, в том числе пять военнослужащих и переводчик, ранены в результате нападения террориста-смертника", - говорится в коммюнике, которое приводит Agence France-Presse (AFP).

Пострадавшие доставлены в американский военный госпиталь рядом с аэропортом города Баграм. Их состояние оценивается как стабильное.

Ответственность за вылазку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила о том, что в результате атаки погибли три мирных жителя, а пять военнослужащих США получили ранения.