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Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии

Международная панорама
4 августа, 3:50 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 4, августа. /ТАСС

Кроме того, участники преступного заговора намеревались совершить теракт с использованием отравляющего газа

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СИДНЕЙ, 4 августа. /ТАСС/. Участники раскрытого в Австралии преступного заговора планировали совершить два теракта - взорвать самолет и распылить отравляющий газ. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель комиссара Федеральной полиции Австралии Майкл Фелан.

Террористы планировали взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби. "Мы будем утверждать в суде, что самодельное взрывное устройство планировалось спрятать в самолете 15 июля", - уточнил он.

Помимо этого, террористы намеревались совершить теракт с использованием "высокотоксичного сульфида водорода", отметил Фелан, назвав эти планы террористов "самым изощренным заговором, когда-либо раскрытым в Австралии".

В свою очередь заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил, что арестованные поддерживали контакты с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. "Мы утверждаем, что один из арестованных приходится братом одному из главарей ИГ в Сирии и что он познакомил другого арестованного с человеком, которого мы называем контролером", - подчеркнул полицейский.

Ранее представитель Федеральной полиции сообщил, что два арестованных на прошлой неделе жителя Сиднея предстанут перед судом в пятницу и что им предъявят обвинения в подготовке терактов с целью уничтожения пассажирского самолета.

В ходе проведенной в Сиднее 29 июля крупной операции по срыву террористического заговора были задержаны четыре человека. Впоследствии один из них был отпущен, еще один продолжает оставаться под стражей, но ему до сих пор никаких обвинений не предъявлено.

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