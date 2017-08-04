СМИ: по меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате взрыва на юге Афганистана

ТАСС, 4 августа. Не менее пяти военнослужащих погибли в результате взрыва, прогремевшего в четверг вечером на рынке афганской провинции Гильменд (юг страны). Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По его словам, между стражами правопорядка и группой вооруженных людей, атаковавших рынок, произошли столкновения. Пятеро военнослужащих погибли в результате подрыва автомобиля, еще несколько были ранены.

При этом источник телеканала в службах безопасности отмечает, что в результате взрыва погибли не менее 20 военных.