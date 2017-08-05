Госдеп: США открыты для новых договоренностей с Россией по урегулированию в Сирии

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ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут открыты для достижения новых договоренностей с Россией по урегулированию ситуации в Сирии, если такая возможность представится. Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента.
"Юго-запад - это регион, где мы [США и РФ] достигли политического соглашения о прекращении огня, и речь в данном случае идет не только о канале предотвращения конфликтов, это очень детальная договоренность", - заявил дипломат.
"Мы достигли договоренности с Россией только в этой части страны [на юго-западе Сирии]. Если будут другие возможности организовать переговоры вооруженных сил обеих стран или другие возможности заключить соглашения [по другим регионам], чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, то мы будем открыты для этого", - сказал он.
"Это то, о чем мы будем говорить с россиянами. Однако на сегодняшний день юго-запад - единственный регион, где действует режим прекращения огня", - добавил Макгурк.
Он также в очередной раз обратил внимание на то, что нынешнее охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой из-за ужесточения санкций против РФ не повлияло на взаимодействие по Сирии.
Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствие с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в действие с 9 июля.