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Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Международная панорама
5 августа, 1:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, августа. /ТАСС

Президенты США и Франции в ходе беседы также затронули ситуацию вокруг КНДР и политический кризис в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в пятницу обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая кризисы в Сирии и Ираке, а также урегулирование ситуации на Украине. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров.

В нем отмечается, что Трамп и Макрон в беседе коснулись возможности "укрепления взаимодействия для противодействия кризисам в Сирии и Ираке, а также пагубному влиянию Ирана". "Они сошлись во мнении относительно того, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро должен восстановить права венесуэльцев, а также подчеркнули важность выполнения всеми сторонами минских соглашений для мирного урегулирования [конфликта] на Украине", - говорится в тексте.

В документе также констатируется, что Трамп и Макрон затронули ситуацию вокруг КНДР и разрешение политического кризиса в Ливии.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Макрон, Эмманюэль
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Политический кризис в Венесуэле
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