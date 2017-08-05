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В результате авиаудара на востоке Афганистана уничтожены не менее 50 талибов

Международная панорама
5 августа, 17:42 UTC+3 ТАСС

Также были ликвидированы убежище боевиков, оружие и боеприпасы

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ТАСС, 5 августа. По меньшей мере 50 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены, три получили ранения в результате воздушного удара западной коалиции в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местного чиновника Гулаба Мангала.

"Операция была проведена в районе Муса Хил в пятницу поздно вечером, - отметил он. - Авиаудар был нанесен силами западной коалиции, возглавляемой США". "В результате налета были уничтожены убежище боевиков, оружие и боеприпасы", - добавил чиновник.

Информацию об уничтожении 50 боевиков агентству подтвердили и в министерстве обороны Афганистана, однако отказались сообщить какие-либо подробности операции.

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