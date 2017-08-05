В результате авиаудара на востоке Афганистана уничтожены не менее 50 талибов

Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделеСпорт 5 августа, 18:33
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался в употреблении допингаСпорт 5 августа, 18:26
Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 18:16
Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонкеСпорт 5 августа, 18:11
CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрывПроисшествия 5 августа, 18:07
Немки Людвиг и Валкенхорст стали чемпионками мира по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 17:18
"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"Спорт 5 августа, 16:57
Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"Спорт 5 августа, 16:54
Тренер: легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризисаСпорт 5 августа, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. По меньшей мере 50 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены, три получили ранения в результате воздушного удара западной коалиции в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местного чиновника Гулаба Мангала.
"Операция была проведена в районе Муса Хил в пятницу поздно вечером, - отметил он. - Авиаудар был нанесен силами западной коалиции, возглавляемой США". "В результате налета были уничтожены убежище боевиков, оружие и боеприпасы", - добавил чиновник.
Информацию об уничтожении 50 боевиков агентству подтвердили и в министерстве обороны Афганистана, однако отказались сообщить какие-либо подробности операции.