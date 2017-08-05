Бибилов наградил девушку, которая в 2008 году рассказала Fox News о войне в Южной Осетии

ТАСС, 5 августа. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил Орденом Дружбы гражданку США Аманду Кокоеву, которая в 12-летнем возрасте в 2008 году рассказала в эфире американского телевидения о войне в Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба президента, награда была вручена в субботу на свадьбе девушки в Цхинвале.

"Когда ребята в Южной Осетии отдавали свои жизни за Родину, когда Россия принуждала Грузию к миру, когда информационная составляющая была закрыта для мировой аудитории, маленькая девочка искренне и открыто рассказала правду в прямом эфире, разрушив эту информационную машину, которая работала против осетинского народа. Мы это видели, помним и ценим", - сказал Бибилов, вручая награду.

В указе главы югоосетинского государства говорится, что высокая награда присуждена за "большой личный вклад в прорыв информационной блокады во время агрессии Грузии против осетинского народа в августе 2008 года".

Аманда Кокоева - девочка из Уолнат-Крик (штат Калифорния) находилась в гостях у родственников в Цхинвале (Южная Осетия), когда город подвергся авиационному и артиллерийскому обстрелу. Она стала известна после интервью, данного в прямом эфире телеканала Fox News 13 августа 2008 года. Запись вызвала сильный резонанс из-за обвинений в адрес канала в попытке заставить ее замолчать.