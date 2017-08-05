Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бибилов наградил девушку, которая в 2008 году рассказала Fox News о войне в Южной Осетии

Международная панорама
5 августа, 21:46 дата обновления: 5 августа, 22:14 UTC+3 ТАСС

Награда была вручена на свадьбе девушки в Цхинвале

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил Орденом Дружбы гражданку США Аманду Кокоеву, которая в 12-летнем возрасте в 2008 году рассказала в эфире американского телевидения о войне в Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба президента, награда была вручена в субботу на свадьбе девушки в Цхинвале.

"Когда ребята в Южной Осетии отдавали свои жизни за Родину, когда Россия принуждала Грузию к миру, когда информационная составляющая была закрыта для мировой аудитории, маленькая девочка искренне и открыто рассказала правду в прямом эфире, разрушив эту информационную машину, которая работала против осетинского народа. Мы это видели, помним и ценим", - сказал Бибилов, вручая награду.

В указе главы югоосетинского государства говорится, что высокая награда присуждена за "большой личный вклад в прорыв информационной блокады во время агрессии Грузии против осетинского народа в августе 2008 года".

Аманда Кокоева - девочка из Уолнат-Крик (штат Калифорния) находилась в гостях у родственников в Цхинвале (Южная Осетия), когда город подвергся авиационному и артиллерийскому обстрелу. Она стала известна после интервью, данного в прямом эфире телеканала Fox News 13 августа 2008 года. Запись вызвала сильный резонанс из-за обвинений в адрес канала в попытке заставить ее замолчать.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Грузия Южная Осетия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Сирийские войска окружают банды террористов в городе Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры
4
В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метров
7
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
Темы дня
Новости партнеров
Реклама