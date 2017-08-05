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Южная Осетия закроет границу с Грузией на время проведения памятных мероприятий

Международная панорама
5 августа, 22:22 UTC+3 ТАСС

Пункты пропуска заработают в обычном режиме с 07:00 мск 9 августа

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ТАСС, 5 августа. Граница Южной Осетии и Грузии будет закрыта до 9 августа в связи с траурными мероприятиями в республике. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе КГБ Южной Осетии.

"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных 9-й годовщине грузинской агрессии с 20:00 мск 6 августа планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", - сказал собеседник агентства.

Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 07:00 мск 9 августа 2017 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

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