Президент Колумбии назвал диктаторским решение об отставке генпрокурора Венесуэлы

ТАСС, 5 августа. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос осудил отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) этой страны. Соответствующую запись глава государства разместил в субботу в своем Twitter. Колумбия была в числе тех стран региона, которые отказались признать результаты выборов в КА 30 июля.

"Смещение с должности прокурора Луисы Ортеги - это первый диктаторский поступок нелегитимной КА, - написал Сантос. - Мы подтверждаем солидарность с венесуэльским народом". Вместо Диас на должность генерального прокурора был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Destitución de fiscal Luisa Ortega es primer acto dictatorial de una constituyente ilegítima. Reiteramos solidaridad con pueblo venezolano — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 5 August 2017

Диас открыто выражала свое несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с решением созвать КА без проведения предварительного референдума. Верховный суд ранее в этом году запретил ей выезд из страны и заморозил ее счета.