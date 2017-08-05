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Президент Колумбии назвал диктаторским решение об отставке генпрокурора Венесуэлы

Международная панорама
5 августа, 22:39 UTC+3 ТАСС

Колумбия была в числе тех стран региона, которые отказались признать результаты выборов в Конституционной ассамблеи 30 июля

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ТАСС, 5 августа. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос осудил отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) этой страны. Соответствующую запись глава государства разместил в субботу в своем Twitter. Колумбия была в числе тех стран региона, которые отказались признать результаты выборов в КА 30 июля.

"Смещение с должности прокурора Луисы Ортеги - это первый диктаторский поступок нелегитимной КА, - написал Сантос. - Мы подтверждаем солидарность с венесуэльским народом". Вместо Диас на должность генерального прокурора был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Диас открыто выражала свое несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с решением созвать КА без проведения предварительного референдума. Верховный суд ранее в этом году запретил ей выезд из страны и заморозил ее счета.

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