Вице-президентом Индии избран Венкая Найду

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /ТАСС/. Политический деятель Венкая Найду избран вице-президентом Индии по итогам голосования обеих палат парламента. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт законодательного органа.

Голосование проходило в субботу, данные подсчета были опубликованы в воскресенье. Для победы кандидату было необходимо получить 50% плюс один голос - 386 из 771. Найду набрал 516 голосов депутатов, одержав уверенную победу над кандидатом от оппозиции - внуком Махатмы Ганди, Гопалкришнаном Ганди, за которого было отдано 244 голоса.

Срок полномочий нынешнего вице-президента Мохаммада Хамида Ансари завершается 10 августа. В соответствии с конституцией Индии пост вице-президента, как и президента, в значительной степени церемониален, реальной исполнительной властью в стране обладают премьер-министр и его кабинет. Однако вице-президент также является спикером верхней палаты парламента, что весьма важно при принятии законодательных актов.

Как отмечает индийская пресса, избрание 66-летнего Венкая Найду позволит правящей партии БДП ("Бхаратия Джаната Парти") существенно нарастить свое политическое влияние в его родном южном регионе.

Как и его соратник по партии - недавно избранный президент Индии Рам Нат Ковинд - Найду начинал свою карьеру в РСС (Раштрийя Сваямсевак Санг, Национальный добровольческий корпус), индуистском движении, считающемся предшественником БДП. В студенческие годы он изучал политологию, международную политику и право, а затем успешно продвинулся по партийной линии сначала на региональном, а затем и на национальном уровне, войдя в партийное руководство и будучи неоднократно избранным в верхнюю палату парламента.