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СМИ: Китай и страны АСЕАН утвердили проект кодекса поведения в Южно-Китайском море

Международная панорама
6 августа, 11:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, августа. /ТАСС

Как сообщило агентство "Синьхуа", КНР и Ассоциация занимаются выработкой кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море 15 лет

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ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердили в воскресенье рамочный проект кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Китай и АСЕАН занимаются выработкой кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море в общей сложности 15 лет.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в этой акватории. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.

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Страны
Китай Бруней Вьетнам Малайзия Филиппины
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