AFP: в Колумбии совершено нападение на миссию ООН

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ТАСС, 6 августа. По меньшей мере один полицейский получил ранения при нападении, совершенном в воскресенье на миссию ООН на западе Колумбии в департаменте Каука. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.
По его информации, полиция подозревает в нападении повстанцев Революционных вооруженных сил Колумбии, а также повстанцев Армии национального освобождения.