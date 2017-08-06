AFP: в Колумбии совершено нападение на миссию ООН

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере один полицейский получил ранения при нападении, совершенном в воскресенье на миссию ООН на западе Колумбии в департаменте Каука. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его информации, полиция подозревает в нападении повстанцев Революционных вооруженных сил Колумбии, а также повстанцев Армии национального освобождения.