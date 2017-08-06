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AFP: в Колумбии совершено нападение на миссию ООН

Международная панорама
6 августа, 23:35 UTC+3 ТАСС

По данным агентства, полиция подозревает в нападении повстанцев Революционных вооруженных сил, а также повстанцев Армии национального освобождения

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ТАСС, 6 августа. По меньшей мере один полицейский получил ранения при нападении, совершенном в воскресенье на миссию ООН на западе Колумбии в департаменте Каука. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его информации, полиция подозревает в нападении повстанцев Революционных вооруженных сил Колумбии, а также повстанцев Армии национального освобождения.

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