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Прокуратура Южной Кореи потребовала 12 лет тюрьмы для заместителя главы Samsung

Международная панорама
7 августа, 9:36 UTC+3 /Обновлено,

Ожидается, что суд вынесет приговор Ли Чжэ Ёну до 27 августа, когда истекает срок его предварительного заключения

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ТАСС, 7 августа. Прокуратура Южной Кореи потребовала в понедельник приговорить к 12 годам тюремного заключения заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна, которого подозревают в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Ожидается, что суд вынесет приговор Ли Чжэ Ёну до 27 августа, когда истекает срок его предварительного заключения. Ли Чжэ Ён, который также занимает должность председателя правления дочерней Samsung Electronics, находится под стражей с февраля текущего года.

По версии прокуратуры, бизнесмен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь, близкой подруге экс-президента Пак Кын Хе, в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения дел. Предполагается, что он в общей сложности передал Чхве Сун Силь 43,3 млрд вон ($38,3 млн).

По мнению следователей, взамен Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее подразделений, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд. Целью этих операций было укрепление контроля Ли Чжэ Ёна над группой компаний Samsung, основанной его отцом Ли Гон Хи. Ли Чжэ Ён фактически является руководителем корпорации, так как его отец уже несколько лет находится в состоянии комы.

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Ли Чжэ Ён, в марте этого года привел к отстранению от должности бывшего президента Пак Кын Хе.

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