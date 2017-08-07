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В Южной Осетии проходят траурные мероприятиями, посвященные годовщине войны 2008 года

Международная панорама
7 августа, 10:32 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 7, августа. /ТАСС

Отмечается, что в память о погибших зажгут тысячи свечей и столько же белых шаров выпустят в небо над Цхинвалом

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ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные девятой годовщине начала войны в августе 2008 года, проходят 7 и 8 августа в Южной Осетии. В память о погибших зажгут тысячи свечей и столько же белых шаров выпустят в небо над Цхинвалом, сообщила в понедельник ТАСС министр культуры республики Жанна Зассеева, которая также является председателем республиканской комиссии по подготовке и проведению государственно-значимых мероприятий.

Зассеева сообщила, что по традиции мероприятия начнутся в 19:00 мск с церемонии возложения венков и цветов к месту гибели российских миротворцев в верхнем миротворческом городке и памятнику Денису Ветчинову. Они продолжатся в "Музее сожженных душ" в селение Тбет. "Здесь состоится поминальная служба и встреча с жителями села - очевидцами трагический событий Пятидневной войны, - сказала она. - Более тысячи свечей в память о погибших будут зажжены у "Дерева скорби" (центральный монумент музея - прим. ТАСС), и столько же белых шаров, символизирующих души погибших, будут выпущены в небо над Цхинвалом".

По словам министра, основная часть памятных мероприятий начнется в 19:30 мск в центре Цхинвала у Георгиевской лестницы. "Это будет акция памяти, своего рода литературно- музыкальная композиция под названием "Болью пропитана память", в которой примут участие жители республики, студенты российских вузов, а также дети блокадного Цхинвала", - пояснила она.

Утром во вторник, 8 августа, мероприятия продолжатся возложением цветов к местам гибели защитников Южной Осетии под общим названием "Святые места нашей памяти...".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

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