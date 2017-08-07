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Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю восемь раз сопровождали военные самолеты РФ

Международная панорама
7 августа, 16:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 7, августа. /ТАСС

В ведомстве утверждают, что над Балтикой только Ан-26 поддерживал радиосвязь и руководствовался согласованным полетным планом

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ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в период с 31 июля по 6 августа восемь раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник министерством обороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

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Стальные крылья армии России

По данным ведомства, размещенные в Литве истребители ВВС Польши F-16 Fighting Falcon 1 августа выполнили четыре сопровождения российских самолетов Ан-26, пары МиГ-31, пары Су-27, пары Су-33 и еще четырех Су-27, совершавших перелет в Калининградскую область. "Российские самолеты следовали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

По утверждению минобороны Литвы, Ан-26 совершал полет по заранее согласованному плану, с поддержанием связи с наземными центрами управления и с включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), остальные - в режиме полного молчания.

Такие же сопровождения Ту-142 и Ил-38 были 2 августа, пары Ил-38 - 3 августа и Ан-26 - 5 августа. Утверждается, что только Ан-26 поддерживал радиосвязь и руководствовался согласованным полетным планом.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов РФ выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей альянса базируется в Зокняй. С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.

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