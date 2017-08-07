Минобороны Молдавии: США модернизируют полигон под Кишиневом для обучения миротворцев

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. США модернизируют в Молдавии учебный полигон Бульбоака Национальной армии для подготовки местных военных к миротворческим операциям. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии министерства обороны Молдавии на публикацию российского телеканала RT о строительстве там ряда военных объектов.

"Инфраструктура учебного полигона военных Бульбоака будет модернизирована для подготовки солдат Национальной армии к миротворческим операциям под мандатом ООН. Эта деятельность не связана с НАТО и не повлияет на статус нейтралитета, как говорится в статье [RT]", - уточняет оборонное ведомство.

В минобороны проинформировали, что с 2012 года Молдавия получила статус партнера в рамках "Глобальной инициативы в области миротворческих операций", которая финансируется правительством США. В рамках сотрудничества республика получила грант на сумму $1,6 млн, из которого будет финансироваться этот проект.

По данным российского издания, на военной базе планируется строительство ряда объектов для отработки военных операций в городских условиях. В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие постройки. На это потребуется около $250 тыс.

Обеспокоенность СМИ вызвал тот факт, что военный полигон Бульбоака находится в 20-30 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские миротворцы.

Молдавия по конституции является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом. В стране действует информационный центр альянса. Кроме того, молдавские военные участвовали в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане и Грузии. В 2003 году Молдавия направила в Ирак контингент своих саперов.