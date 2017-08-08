Fox: военные КНДР впервые за три года установили противокорабельные ракеты на катер

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Военные КНДР впервые с 2014 года установили на патрульный катер две крылатые ракеты, предназначенные для поражения кораблей. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал Fox News.

По сведениям его источников из числа должностных лиц США, данная информация была получена американской разведкой. Катер, о котором идет речь, находится на восточном побережье страны. Ракеты были установлены на него лишь несколько дней назад.

По оценке одного из источников канала, данные действия Пхеньяна могут свидетельствовать о том, что он намеревается провести в ближайшие дни очередные ракетные испытания или укрепляет оборону на случай отправки новых американских кораблей в данный район. "Северная Корея не сигнализирует, что планирует прекратить ракетные испытания", - отметил данный чиновник.

Ранее во вторник власти КНДР пригрозили осуществить "физические действия" в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении дополнительных санкций. В субботу Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2371 в ответ на проведенные КНДР в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". По оценкам южнокорейских, японских и американских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, показатели обоих запусков соответствуют характеристикам баллистической ракеты средней дальности.