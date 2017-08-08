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РФ и США готовят заседание комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

Международная панорама
8 августа, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Мероприятие запланировано на ноябрь, оно должно пройти в Москве

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская и американская стороны обсуждают в Вашингтоне вопросы подготовки пленарного заседания комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которое состоится в Москве в ноябре. Об этом сообщил во вторник начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Также в ходе визита российской делегации пройдет заседание экспертной группы по войне на Корейском полуострове 1950-1953 годов", - сказал Попов.

По его словам, 10-11 августа планируется участие членов российской делегации в ежегодной встрече управления министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести с членами семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Корее и в период "холодной войны".

Российская делегация в составе ответственного секретаря комиссии - заместителя начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова и члена комиссии, заместителя руководителя экспертной группы по войне на Корейском полуострове - начальника Центрального архива Минобороны Игоря Пермякова прибыла в Вашингтон 7 августа и совместно с американскими коллегами приступила к работе. Визит завершится 12 августа.

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