Шведская оппозиция хочет ввести возможность отзывать подданство у террористов

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СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Шведская оппозиционная Умеренная коалиционная партия (УКП) требует рассмотреть возможность отзыва подданства у жителей страны с двойным гражданством, воевавших на стороне террористических группировок. Об этом во вторник сообщило Шведское радио.
"У нас несколько сотен вернувшихся из "Исламского государства" террористов, которые в ближайшие годы будут представлять большую проблему. Я считаю, шведский народ ждет от нас, что мы сделаем все необходимое, чтобы Швеция была в безопасности. В странах Европы есть возможность отзывать гражданство террористов ИГ, и я думаю, было бы глупо закрывать дверь таким же преобразованиям в Швеции", - отметил спикер партии по вопросам политики миграции Юхан Форселль.
Согласно конституции королевства, его подданный не может быть лишен шведского паспорта. УКП хотела бы пересмотреть это правило.
Но министр юстиции и внутренних дел Морган Юханссон пока не готов обсуждать подобные изменения в основном законе страны. "Если предоставлено шведское подданство, то должна действовать Швеция. Наша обязанность - обеспечить наказание за преступление, и здесь у нас жесткая позиция. Я даже готов расширить криминализацию деяний", - пояснил он.
По данным полиции безопасности СЕПО, число жителей страны, уехавших из Швеции воевать на стороне террористических группировок, составляет 300 человек. За последние несколько лет многократно увеличилось количество исламских экстремистов - с пары сотен до нескольких тысяч.